Coronavirus, casi ancora in discesa. Tre regioni in zona bianca dal primo giugno (Di lunedì 17 maggio 2021) Meno 28% di positivi in una settimana. Bene Friuli, Sardegna e Molise con meno 50 casi ogni 100mila abitanti. E sperano altre tre, a partire dal 7 giugno. Ricoveri dimezzati in un mese e decessi ridotti di un quinto in sette giorni. Leggi su repubblica (Di lunedì 17 maggio 2021) Meno 28% di positivi in una settimana. Bene Friuli, Sardegna e Molise con meno 50ogni 100mila abitanti. E sperano altre tre, a partire dal 7. Ricoveri dimezzati in un mese e decessi ridotti di un quinto in sette giorni.

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 16 maggio 2021 • Attualmente positivi: 328.882 • Deceduti: 124.156 (+93) • Dimessi/Guariti: 3.706.… - you_trend : ?? #Coronavirus, 17/05/21 • Attualmente positivi: 322.891 • Deceduti: 124.296 (+140) • Dimessi/Guariti: 3.715.389 (… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 5.753 nuovi casi con 202.573 tamponi e 93 morti #coronavirus - Agenzia_Dire : Secondo il quotidiano bollettino sul #Coronavirus emesso da @DPCgov e @MinisteroSalute continua il calo dei… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: 3.455 nuovi casi e 140 decessi, in totale sono 124.296 morti nel Paese: Sale a 3.376.053 mor… -