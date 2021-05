Coprifuoco spunta la data dell’addio | come cambiano le regole

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il governo ne discute, ma è chiaro che si va verso l’addio al coprifuoco. Anche il ministro Speranza, da sempre per la linea del rigore, si è mostrato pronto all’apertura parlando domenica alla finale degli Internazionali di tennis. A sostegno di questa ipotesi anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. «I dati ci dicono che ora è il momento di superare il coprifuoco. Per la prima volta da ottobre le vittime scendono sotto quota 100 e i contagi si fermano a circa 5700». Insiste per la riapertura con un nuovo sondaggio anche il leader leghista Salvini.