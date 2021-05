Coprifuoco alle 23 fin da subito e liberi tutti dal 21 giugno: ecco la proposta di Draghi. Ristoranti aperti a cena al chiuso dal 1° giugno (Di lunedì 17 maggio 2021) È iniziata alle ore 16, a Palazzo Chigi, la cabina di regia sulle riaperture presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Partecipano, tutti in presenza, i ministri Daniele Franco, Roberto Speranza, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Maria Stella Gelmini, Elena Bonetti, il sottosegretario Roberto Garofoli, il coordinatore e il portavoce del Cts Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. L’abolizione del Coprifuoco Secondo le prime indiscrezioni, Draghi propone di rinviare di un’ora – dalle 22 attuali alle 23, l’inizio del Coprifuoco fin da subito. L’idea sarebbe di posticipare l’inizio del Coprifuoco alle 24, ma soltanto a partire dal 7 ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 maggio 2021) È iniziataore 16, a Palazzo Chigi, la cabina di regia sulle riaperture presieduta dal presidente del Consiglio Mario. Partecipano,in presenza, i ministri Daniele Franco, Roberto Speranza, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Maria Stella Gelmini, Elena Bonetti, il sottosegretario Roberto Garofoli, il coordinatore e il portavoce del Cts Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. L’abolizione delSecondo le prime indiscrezioni,propone di rinviare di un’ora – d22 attuali23, l’inizio delfin da. L’idea sarebbe di posticipare l’inizio del24, ma soltanto a partire dal 7 ...

