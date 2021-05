Castelli e borghi medievali | il 2 e 6 giugno tornano le visite guidate | ecco dove

(Di lunedì 17 maggio 2021) Mercoledì 2e domenica 6riprendono le «Giornate dei, palazzi e». Necessarie la prenotazione e la mascherina, lesi svolgeranno in piccoli gruppi per evitare assembramenti.

E basta volgere lo sguardo verso i monti che incorniciano ilacustri per incontrare, immerso ... Cannero offre anche l'opportunità di ammirare i celebri(proprietà Borromeo in fase di ...Ci sonobellissimi,veri, non come quelli finti che troviamo all'estero. Qui i monumenti ci sono, magari non tutti sono adeguatamente valorizzati, ma vale la pena visitarli". Non sono ...Nell’Alto Lago Maggiore, tutto da scoprire, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera, Cannero e Cannobio sono borghi sospesi su acque cristalline, su cui da anni sventolano la Bandiera Blu e que ...I borghi del Cilento sono terre bellissime. Luoghi mitici e cittadine leggendarie che si stagliano su panorami campani paradisiaci ...