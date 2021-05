Calcio: accordo Lega Serie A e Google contro pirateria informatica, via app pirata dallo store (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – Nel solco di una battaglia continua e incessante contro la pirateria audiovisiva la Lega Serie A ha trovato un alleato in Google: a seguito delle sue segnalazioni, Google ha rimosso dal Play store le app che riproducevano illecitamente contenuti di proprietà della Lega Serie A. Inoltre, un nuovo accordo tra le due parti garantirà a Lega Serie A una maggior tutela dei propri prodotti sulle piattaforme di Google, grazie all’impiego di strumenti innovativi utilizzati per monitorare future violazioni del copyright. Parimenti proseguono le diffide della Lega Serie A agli hosting provider. Dopo aver ottenuto la ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – Nel solco di una battaglia continua e incessantelaaudiovisiva laA ha trovato un alleato in: a seguito delle sue segnalazioni,ha rimosso dal Playle app che riproducevano illecitamente contenuti di proprietà dellaA. Inoltre, un nuovotra le due parti garantirà aA una maggior tutela dei propri prodotti sulle piattaforme di, grazie all’impiego di strumenti innovativi utilizzati per monitorare future violazioni del copyright. Parimenti proseguono le diffide dellaA agli hosting provider. Dopo aver ottenuto la ...

