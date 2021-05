ATP Ginevra | Roger Federer esordirà contro lo spagnolo Pablo Andujar

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il circuito è pronto ad accogliere nuovamentesulla terra rossa. Questa settimana, infatti, il tennista svizzero è ai nastri di partenza del torneo ATP 250 di. L’ex numero 1 del mondo, beneficiario di un bye al primo turno, ha conosciuto solamente oggi il suo avversario di ottavi di finale. Si tratta dell’esperto giocatore. Si ferma prematuramente, sempre in Svizzera, il cammino di Salvatore Caruso, uno dei quattro azzurri presenti nel tabellone principale.riparte daha scelto casa sua per il ritorno sulla terra battuta. Il campione svizzero, dopo aver saltato l’intera stagione sul rosso, è la testa di serie numero ...

... pronto a rientrare in campo a, di vincere 24 sfide dopo aver annullato uno o più match ... Novak Djokovic - totale 59: 18 Slam, 5Finals, 36 Masters 1000, 0 ori olimpici in singolare Rafa ...Roger Federer non conosce ancora il nome del suo primo avversario al torneo Master 250 di, ma indipendentemente se si tratter dell'australiano Jordan Thompson - 61esimo del ranking- o ...Roger Federer sta tornando. La terra, in carriera, non lo ha mai entusiasmato molto (seppur in bacheca qualche trofeo da argilla l'abbia piazzato, a cominciare da un Roland Garros) però, da grande pro ...Si sono concluse oggi con destino opposto le avventure dei due italiani impegnati nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo Gonet Geneva Open 2021 di tennis, che si gioca sulla terra battuta ...