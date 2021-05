Activision: gioco da 43 GB aggiunto su PS Store, è un nuovo Call of Duty? – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 18 maggio 2021) Activision ha aggiunto al PS Store un nuovo gioco da 43 GB: si potrebbe trattare di Call of Duty Modern Warfare 3 o di Vanguard?. Tramite una segnalazione di PlayStation Game Size abbiamo modo di scoprire che Activision ha aggiunto su PlayStation Store un nuovo gioco la cui dimensione è pari a 43.970 GB. Attualmente non si sa di cosa si tratti, ma la possibilità più credibile è che sia un gioco della saga di Call of Duty. L’età consigliata del gioco è +17 (il nostro PEGI 18) e l’ID del gioco (che è differente dal titolo del gioco) è … Notizie giochiRead More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di martedì 18 maggio 2021)haal PSunda 43 GB: si potrebbe trattare diofModern Warfare 3 o di Vanguard?. Tramite una segnalazione di PlayStation Game Size abbiamo modo di scoprire chehasu PlayStationunla cui dimensione è pari a 43.970 GB. Attualmente non si sa di cosa si tratti, ma la possibilità più credibile è che sia undella saga diof. L’età consigliata delè +17 (il nostro PEGI 18) e l’ID del(che è differente dal titolo del) è … Notizie giochiRead More L'articolo ...

