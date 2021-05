17 maggio 1990 |  una data storica contro l’omofobia

Leggi su dilei

(Di lunedì 17 maggio 2021) La strada per la parità dei diritti, per l’uguaglianza e per l’eliminazione delle discriminazioni è ancora lunga, tortuosa e complessa. In questo percorso storico troviamo anche le battaglie volte a decriminalizzazione i comportamenti omosessuali che trovano nel 17del, una delle date più importanti della storia. Ma cos’è? È la paura e l’avversione irrazionale nei confronti dell’omosessualità, della bisessualità e della transessualità e quindi delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali basata sul pregiudizio (Wikipedia). Secondo la Risoluzione Sulla parità di diritti per gli omosessuali nell’Unione europea, approvata dal Parlamento europeo il 17 settembre 1998, questa è considerata al pari del razzismo, della xenofobia, all’antisemitismo e al ...