Ufo | il Pentagono conferma l’autenticità del video diventato virale nelle scorse ore | “Non è una bufala | ci sono indagini in corso”

(Di domenica 16 maggio 2021) Ilhato l‘autenticità del filmatoore sui social che immortala un oggetto non identificato sorvolare una nave della Marina militare americana e poi inabissarsi improvvisamene nell’oceano. Il, pubblicato dal documentarista Jeremy Corbell, mostra quello che gli esperti delhanno definito “transmedium veichle“, un veicolo cioè in grado di muoversi in aria, in acqua e nel vuoto e che, come si vede dalle immagini, è entratoacque dell’Oceano senza subire alcun danno. Un Ufo a tutti gli effetti insomma, che aveva caratteristiche tali da sfidare le leggi della fisica. Al termine delleda parte della task force che all’interno del Dipartimento ...

Il Pentagono ha affermato che si tratta di 'immagini autentiche' del video degli alieni. L'oggetto sferico si avvicina alla nave per poi inabissarsi: 'Guarda, si avvicina... ora si è inabissato!'. Il video girato dalla nave militare USS Omaha il 15 luglio 2019, in cui si vede un oggetto cosiddetto "transmediale", ovvero intercettato in due elementi, in questo caso in aria e in acqua, è autentico. La portavoce del Dipartimento della Difesa conferma la bontà del filmato pubblicato venerdì scorso su Twitter, dove si vede un oggetto sferico volare vicino al mezzo militare al largo di San Diego.