Udinese-Sampdoria | le probabili formazioni del match

L'Udinese ospita la Sampdoria di Claudio Ranieri per la 37esima giornata di Serie A: out Arslan e De Maio Il campionato di Serie A è giunto al suo 37° turno, che è anche la penultima giornata. Tra i match della domenica c'è anche quello che vede opposte Udinese e Sampdoria. Le due formazioni possono stare tranquille, forti di una classifica soddisfacente avendo raggiunto gli obiettivi prefissati con ampio anticipo. L'Udinese cerca il riscatto dopo il pesante 5-1 subito nel turno infrasettimanale al Diego Armando Maradona contro il Napoli. Gli uomini di Gotti hanno totalizzato 40 punti complessivi, mentre la Sampdoria è a quota 46 stazionando al nono posto della classifica. I ragazzi di Ranieri arrivano dal pareggio contro lo Spezia, che ha ...

