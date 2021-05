“Tutto falso”. Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, quelle accuse terribili non le hanno mandate giù. E ora parlano (Di domenica 16 maggio 2021) Sta facendo scalpore la vicenda di Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi. I due vip sono infatti stati denunciati dai due domestici che lavoravano per loro. E le accuse sono piuttosto gravi, anche se ovviamente tutte da confermare. Si parla di violenza privata e sfruttamento del lavoro irregolare: “Abbiamo avuto un rapporto di lavoro che in otto mesi, nonostante avessimo avuto le promesse, non è mai stato regolarizzato”. Della vicenda si sta occupando il tribunale di Tivoli. Secondo la versione on line de Il Fatto Quotidiano, i due avrebbero risposto ad una offerta di lavoro su un noto sito e poi avrebbero curato le pulizie di casa e il giardino per mesi. All’inizio il guadagno era di 700 euro a testa, poi sceso a 500 ma senza busta paga e in nero. Inoltre avrebbero alloggiato in due ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 maggio 2021) Sta facendo scalpore la vicenda di. I due vip sono infatti stati denunciati dai due domestici che lavoravano per loro. E lesono piuttosto gravi, anche se ovviamente tutte da confermare. Si parla di violenza privata e sfruttamento del lavoro irregolare: “Abbiamo avuto un rapporto di lavoro che in otto mesi, nonostante avessimo avuto le promesse, non è mai stato regolarizzato”. Della vicenda si sta occupando il tribunale di Tivoli. Secondo la versione on line de Il Fatto Quotidiano, i due avrebbero risposto ad una offerta di lavoro su un noto sito e poi avrebbero curato le pulizie di casa e il giardino per mesi. All’inizio il guadagno era di 700 euro a testa, poi sceso a 500 ma senza busta paga e in nero. Inoltre avrebbero alloggiato in due ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutto falso Manfredonia, è giunto il tempo di pensare al futuro (di A. Caroleo) ...poi ricoperte e stravolte per far posto ad una struttura in metallo, che in realtà è un falso ... che mi onoro di aver fondato,ha reso fruibili in maniera del tutto gratuita gli Ipogei di Santa Maria ...

Come difenderci dalle false notizie Al falso sono associati sentimenti come paura disgusto e sorpresa . Al vero tristezza, gioia e ... Leggiamo tutto l'articolo . Spesso i titoli sono scritti ad effetto per ottenere click, mentre i dati, ...

Pirlo: “Altro che litigio con Buffon, è tutto falso! Pensate che l’intervista in cui annuncia l’addio…” SOS Fanta CorSera – Juve-Inter, se decisiva Conte avrebbe invaso il campo. Nel post… Alla lunga discussione sul pasillo che alla fine i bianconeri non hanno riservato ai nerazzurri, si è aggiunta puntuale anche quella legata ad una direzione arbitrale che ha lasciao tutti senza parole ...

Ascoli, smentito scambio club Pulcinelli-Lotito Il Patron dell'Ascoli Calcio Massimo Pulcinelli smentisce categoricamente le illazioni diffuse in data 11 maggio 2021.

