Tuffi, Europei 2021: Riccardo Giovannini conquista la finale dalla piattaforma, eliminato Larseen all'ultimo tuffo (Di domenica 16 maggio 2021) Una qualifica in chiaroscuro per l'Italia nell'individuale maschile dalla piattaforma agli Europei di Tuffi di Budapest. Riccardo Giovannini ha conquistato la finale continentale, mentre Andreas Sargent Larsen ha visto sfumare la possibilità proprio all'ultimo tuffo. Fatale per Larsen è stato il quadruplo e mezzo avanti raggruppato da soli 49.95, che purtroppo è costato la finale al giovane azzurro. Davvero un grosso peccato, perchè la qualifica si era messa molto bene con un ottimo triplo e mezzo indietro raggruppato dalla verticale da 74.25. Alla fine il punteggio totale è stato di 363.30, meno di cinque punti dal dodicesimo posto occupato dal tedesco Eikermann (368.10).

