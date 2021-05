Sony brevetta un sistema per scommettere sugli esport | sarà legato all’EVO 2021? – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 16 maggio 2021)unchiamato “E-SPORTS BETTING PLATFORM”, evidentemente una piattaforma perche, probabilmente,legata..ha recentementeto unchiamato “E-SPORTS BETTING PLATFORM”. Si tratta, evidentemente, di una piattaforma per. Uno strumento che, probabilmente,legata, il celebre torneo di picchiaduro cheha recentemente acquisito. La descrizione del brevetto dice: “Le quote per varie scommesse legate ad un videogioco per computer sono determinate e ...

Lo scorso anno Sony Interactive Entertainment ha depositato un brevetto per un'intelligenza artificiale in grado di giocare al posto dei giocatori. In verità non si tratta di un'IA che gioca al posto dell'utente, ma di un sistema che impara osservando l'utente giocare. Per ora è solo un brevetto, ma in futuro potrebbe aiutare tanti appassionati a completare anche i titoli più difficili.