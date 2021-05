Serie A 37esima giornata primo pareggio del Crotone con Cosmi allenatore. Simy realizza il ventesimo gol stagionale e trascina i sanniti verso la retrocessione (Di domenica 16 maggio 2021) Benevento 1 Crotone 1 Marcatori: La Padula 13°, Simy 83° Benevento (4-3-2-1): Montipò, Depaoli (Tuia), Glik, Barba, Letizia, Hetemaj, Schiattarella, Ionita (Impronta), Insigne (Gaich), Caprari (Dabo), Lapadula. All. F.Inzaghi Crotone (3-5-2): Festa, Magallan, Marrone (Pereira), Golemic, Djidji, Zanellato (Rojas), Cigarini (Petriccione), Benali (Vulic), Molina, Ounas (Dragus), Simy. All. Cosmi Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste Assistenti: Liberti – Lo Cicero Quarto giudice a bordo campo: Francesco Fourneau di Roma1 Var: Di Bello – Avar: De Meo Ammoniti: Marrone, Magallan, Glik Espulso: Golemic 24° Angoli: 5 a 4 per il Benevento Recupero: 4 e 4 minuti Calcio d’avvio da parte del Benevento che si guadagna subito un calcio d’angolo e molte ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 16 maggio 2021) Benevento 11 Marcatori: La Padula 13°,83° Benevento (4-3-2-1): Montipò, Depaoli (Tuia), Glik, Barba, Letizia, Hetemaj, Schiattarella, Ionita (Impronta), Insigne (Gaich), Caprari (Dabo), Lapadula. All. F.Inzaghi(3-5-2): Festa, Magallan, Marrone (Pereira), Golemic, Djidji, Zanellato (Rojas), Cigarini (Petriccione), Benali (Vulic), Molina, Ounas (Dragus),. All.Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste Assistenti: Liberti – Lo Cicero Quarto giudice a bordo campo: Francesco Fourneau di Roma1 Var: Di Bello – Avar: De Meo Ammoniti: Marrone, Magallan, Glik Espulso: Golemic 24° Angoli: 5 a 4 per il Benevento Recupero: 4 e 4 minuti Calcio d’avvio da parte del Benevento che si guadagna subito un calcio d’angolo e molte ...

Advertising

CalcioWeb : #SerieA, gli squalificati dopo le prime partite della 37esima giornata - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Udinese-Sampdoria streaming: dove vedere la gara in diretta: Udinese Sampdoria… - sportli26181512 : Cagliari, i convocati di Semplici in vista del match contro il Milan: Sono 23 i calciatori convocati dall'allenator… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Fiorentina-Napoli streaming: dove vedere la gara in diretta: Fiorentina Napoli… - infoitsport : Serie A, le partite della 37esima giornata in diretta su Sky e Dazn -