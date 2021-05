Salvini attacca Letta e Grillo: “Poveri illusi, gli alleati più leali siamo noi” (Di domenica 16 maggio 2021) ROMA – “Letta e Grillo vogliono la Lega fuori dal governo per approvare Ius Soli, Ddl Zan e patrimoniale? Poveri illusi, gli alleati più leali, di Draghi e dell’Italia, siamo e saremo noi”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini (foto), risponde su Facebook ai leader del Pd Enrico Letta e del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, definendoli “ossessionati” dalla sua figura. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 16 maggio 2021) ROMA – “vogliono la Lega fuori dal governo per approvare Ius Soli, Ddl Zan e patrimoniale?, glipiù, di Draghi e dell’Italia,e saremo noi”. Così il segretario della Lega, Matteo(foto), risponde su Facebook ai leader del Pd Enricoe del Movimento 5 Stelle Beppe, definendoli “ossessionati” dalla sua figura. L'articolo L'Opinionista.

