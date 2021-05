Riaperture e coprifuoco | attesa per la Cabina di regia

(Di domenica 16 maggio 2021) Si valuta una riduzione dei parametri per i colori delle Regioni. Da oggi niente più quarantena per chi arriva dai Paesi dell'area ...

Corriere della Sera

Si valuta una riduzione dei parametri per i colori delle Regioni. Da oggi niente più quarantena per chi arriva dai Paesi dell'area ...... il governo lavora all'ipotesi di spostare il. Su questo e sulle possibili nuovesi decide domani, quando a Palazzo Chigi si svolgerà la cabina di regia tra le forze di ...Conto alla rovescia per la cabina di regia di domani che potrebbe decretare un cambio di marcia nell'allentamento delle misure anti-contagio. Di cosa di discuterà? Quattro gli argomenti sul tavolo ris ...Domani potrebbero arrivare delle novità importanti. Il centrodestra è compatto nel chiedere l'abolizione totale del coprifuoco ...