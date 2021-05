Papa: appello a pace in terra Santa, morte bambini inaccettabile (Di domenica 16 maggio 2021) "Seguo con grandissima preoccupazione quello che sta avvenendo in terra Santa in questi giorni, violenti scontri armati tra la Striscia di Gaza e Israele hanno preso il sopravvento e rischiano di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 maggio 2021) "Seguo con grandissima preoccupazione quello che sta avvenendo inin questi giorni, violenti scontri armati tra la Striscia di Gaza e Israele hanno preso il sopravvento e rischiano di ...

Advertising

MassimoFaggioli : RT @iscaramuzzi: Papa: appello per la pace in Terra Santa, la morte dei bambini è inaccettabile - FinarMariasole : RT @Radio1Rai: ??MO #Papa “Basta scontri in Terrasanta. Faccio appello alla calma in nome di Dio. Occorre far cessare le armi. Occorre perco… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Papa lancia un appello per la pace in Medio Oriente. La morte dei bambini è inaccettabile - Alien1it : Gaza, Papa: “Si fermi il frastuono delle armi. Non si costruisce la pace distruggendo l’altro”. L’appello alla comu… - daydream_sara : RT @Radio1Rai: ??MO #Papa “Basta scontri in Terrasanta. Faccio appello alla calma in nome di Dio. Occorre far cessare le armi. Occorre perco… -