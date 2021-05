Highlights e gol Tottenham-Wolverhampton 2-0, Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 16 maggio 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Tottenham-Wolverhampton, terminata 2-0. Kane sblocca al risultato al 45?, battendo Rui Patricio nell’1 contro 1, mentre è Hojbjerg a siglare il 2-0 al 62? con un facile tap-in dopo la respinta del portiere portoghese sul tiro di Bale. Una vittoria che permette agli Spurs di salire al sesto posto, in piena zona Europa League. Ecco quindi il VIDEO con le migliori azioni della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Ilcon glie i gol di, terminata 2-0. Kane sblocca al risultato al 45?, battendo Rui Patricio nell’1 contro 1, mentre è Hojbjerg a siglare il 2-0 al 62? con un facile tap-in dopo la respinta del portiere portoghese sul tiro di Bale. Una vittoria che permette agli Spurs di salire al sesto posto, in piena zona Europa. Ecco quindi ilcon le migliori azioni della partita. SportFace.

