Giustizia | Lollobrigida Fdi | ‘contraddizioni nel governo | riforma difficile’

(Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Nella maggioranza che sostiene Draghi iniziano ad emergere quelle contraddizioni tra Pd, M5s, Lega e Forza Italia che sono inevitabili per diversità di valori a partire, ad esempio, dalla. Bisogna cancellare l’obbrobrio giuridico della prescrizione che se non è collegata alladel sistema giudiziario rischia di intasare i tribunali con processi infiniti. Tra noi e il M5S, tra il centrodestra e la sinistra c’è una diversa visione dellaanche in termini di riequilibrio dei poteri. Difficile ipotizzare che questa coalizione diriuscirà a fare sintesi su uno schema di”. Lo ha detto intervenendo ad Agenda su SkyTg24 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco. L'articolo proviene da ...

RIFORMA/ "Via la legge Bonafede, poi amnistia e Csm: in 7 mesi si può fare" Perché se c'è ... e a Roma, dove la Meloni non rinuncia alla candidatura del suo pupillo. Un quadro ...Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Nella maggioranza che sostiene Draghi iniziano ad emergere quelle contraddizioni tra Pd, M5s, Lega e Forza Italia che ..."Certo, si chiuda per sempre la stagione del terrorismo e dello stragismo secessionista ma solo con la riconsegna da parte delle autorità austriache e tedesche dei criminali riparati in quei paesi e r ...