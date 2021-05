ELMS | 4 Ore Red Bull Ring | Bis di Kubica con WRT | tripletta Ferrari in GTE

Leggi su oasport

(Di domenica 16 maggio 2021) Emozioni a non finire nella 4 Ore del Red, secondo atto dell’European Le Mans Series. La principale categoria europea riservata alle GT ed ai prototipi non ha mancato di regalarci sorprese con la pioggia che ha rimescolato le carte di una gara molto equilibrata dal primo all’ultimo passaggio. Secondo successo assoluto per WRT #41, formazione che al debutto a tempo pieno nella serie. Il polacco Robert, iscritto per l’2021 con l’elvetico Louis Deletraz ed il cinese Robert Yifei Ye, conquista la tappa austriaca dopo una lunghissima lotta con la vettura #26 del G-Drive Racing di Roman Rusinov/Franco Colapinto/Nyck de Vries #26. Le due auto citate si sono contese il successo nelle ultime due ore, condizionate dall’arrivo di un forte acquazzone che ha costretto la direzione gara a chiamare in pista la ...