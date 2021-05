Calhanoglu: “Il mio futuro non dipende dalla Champions. Vogliamo i 3 punti” (Di domenica 16 maggio 2021) Il centrocampista del Milan, Hakan Chalanoglu, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla gara con il Cagliari. Queste le sue parole: “Siamo carichi per oggi, Vogliamo entrare in Champions e Vogliamo fare il massimo. Il mio futuro non dipende dalla Champions, sono molto contento di essere qui e alla fine decideremo. Sarà una partita non facile. Loro sono salvi ma comunque se la giocheranno”. Foto: Sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) Il centrocampista del Milan, Hakan Chalanoglu, ha parlato a Sky Sport a pochi minutigara con il Cagliari. Queste le sue parole: “Siamo carichi per oggi,entrare infare il massimo. Il mionon, sono molto contento di essere qui e alla fine decideremo. Sarà una partita non facile. Loro sono salvi ma comunque se la giocheranno”. Foto: Sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

