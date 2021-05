Calcio, la Corea del Nord si ritira dalle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar (Di domenica 16 maggio 2021) Una notizia arriva dalla Corea del Nord ed è rilevante. La selezione di Calcio del Paese asiatico, infatti, non prenderà parte alle qualificazioni dei Mondiali 2022 in Qatar. Ad annunciare questa decisione è stata la Confederazione asiatica di Calcio. “La Confederazione calcistica asiatica conferma oggi il ritiro della FederCalcio Coreana dalle qualificazioni asiatiche per la Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar“, quanto riferisce la nota (fonte: Ansa). Le motivazioni non sono note, ma si suppone che la presa di posizione sia giustificata dal timore rappresentato dal Covid-19. Non a caso, la maggior parte delle partite del secondo turno del torneo di ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Una notizia arriva dalladeled è rilevante. La selezione didel Paese asiatico, infatti, non prenderà parte alledeiin. Ad annunciare questa decisione è stata la Confederazione asiatica di. “La Confederazione calcistica asiatica conferma oggi il ritiro della Federnaasiatiche per la Coppa del Mondo FIFAin“, quanto riferisce la nota (fonte: Ansa). Le motivazioni non sono note, ma si suppone che la presa di posizione sia giustificata dal timore rappresentato dal Covid-19. Non a caso, la maggior parte delle partite del secondo turno del torneo di ...

