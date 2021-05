Bacio fra due donne nello spot Dietorelle, Vittorio Sgarbi urla indignato: “Immorale per i bambini” – risponde l’attrice protagonista (Di domenica 16 maggio 2021) Vittorio Sgarbi in queste ore su Twitter ha tuonato contro il nuovo spot delle Dietorelle accusandolo di essere Immorale per i bambini e nel campo della p0rnografia, chiedendo addirittura aiuto al garante per l’infanzia. Uno spot che ha sconvolto anche molti suoi seguaci che hanno parlato di figli minorenni traumatizzati dopo averlo visto. Giuro, date un’occhiata alle risposte se volete farvi due risate. “Primi effetti del cosiddetto Ddl Zan. Guardate questo stucchevole spot di Dietorelle: Immorale per i bambini! Siamo nel campo della p0rnografia. Cosa dice il garante per l’infanzia?”. nello spot incriminato, realizzato da Dietorelle per promuovere i ... Leggi su biccy (Di domenica 16 maggio 2021)in queste ore su Twitter ha tuonato contro il nuovodelleaccusandolo di essereper ie nel campo della p0rnografia, chiedendo addirittura aiuto al garante per l’infanzia. Unoche ha sconvolto anche molti suoi seguaci che hanno parlato di figli minorenni traumatizzati dopo averlo visto. Giuro, date un’occhiata alle risposte se volete farvi due risate. “Primi effetti del cosiddetto Ddl Zan. Guardate questo stucchevolediper i! Siamo nel campo della p0rnografia. Cosa dice il garante per l’infanzia?”.incriminato, realizzato daper promuovere i ...

Advertising

ImtheProblem13 : RT @sibilla75: Io che vedo la polemica del giorno su un bacio fra due ragazze: - flowerforhaz : RT @lelleleo_: immorale e pornografia, ecco com’è considerato un bacio fra due donne in una pubblicità gli etero che scopano in spiaggia s… - domenicoditell1 : #Dietorelle certi 'moralisti' in pubblico si indignano per un bacio fra due donne in uno spot, ma in privato si vedono i porno lesbo - lelleleo_ : immorale e pornografia, ecco com’è considerato un bacio fra due donne in una pubblicità gli etero che scopano in s… - maxbass82 : RT @ISentinellidi: sgarbi si scaglia contro le #dietorelle... Ree di aver mostrato uno 'scabroso' #bacio fra due uomini. Volevamo ricordagl… -