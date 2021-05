Amici 20: l’opinione di Chia sulla finale (Di domenica 16 maggio 2021) Siamo tutti d’accordo che quella andata in onda ieri sera alle 21.40 su Canale 5 è stata OGGETTIVAMENTE la finale di Amici di Maria De Filippi peggiore della storia, vero? Una finale che avrebbe potuto (e dovuto) essere la ciliegina sulla torta dell’edizione più bella di sempre, grazie alle performance dei cinque finalisti e all’hype incredibile con cui il pubblico la stava aspettando manco fosse l’ultima serata di Sanremo, ma che si è presto trasformata in uno spettacolo raffazzonato che sarebbe stato un epilogo indegno anche per le edizioni più anonime, quelle di cui il giorno dopo a stento ti ricordavi il nome del vincitore, figuriamoci per un’annata indimenticabile come questa. Tutto troppo veloce, tutto troppo buttato lì, tutto troppo no sense. Alle 22.30 il televoto del circuito canto era già stato chiuso, e ... Leggi su isaechia (Di domenica 16 maggio 2021) Siamo tutti d’accordo che quella andata in onda ieri sera alle 21.40 su Canale 5 è stata OGGETTIVAMENTE ladidi Maria De Filippi peggiore della storia, vero? Unache avrebbe potuto (e dovuto) essere la cilieginatorta dell’edizione più bella di sempre, grazie alle performance dei cinque finalisti e all’hype incredibile con cui il pubblico la stava aspettando manco fosse l’ultima serata di Sanremo, ma che si è presto trasformata in uno spettacolo raffazzonato che sarebbe stato un epilogo indegno anche per le edizioni più anonime, quelle di cui il giorno dopo a stento ti ricordavi il nome del vincitore, figuriamoci per un’annata indimenticabile come questa. Tutto troppo veloce, tutto troppo buttato lì, tutto troppo no sense. Alle 22.30 il televoto del circuito canto era già stato chiuso, e ...

