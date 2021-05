Vaccino Pfizer e seconda dose posticipata | a Roma ricorso al Tar e sciopero della fame

(Di sabato 15 maggio 2021), 15 Maggio 2021 - 42 giorni sono troppi. Per questo motivo un gruppo di cittadini ha depositato unal Tar del Lazio , per manifestare il loro dissenso contro la decisione di spostare il ...

... per manifestare il loro dissenso contro la decisione di spostare il richiamo della seconda dose delda 21 a 42 giorni. E il sindacalista Francesco Iacovone ha iniziato una protesta ......Leo e Coriano evidenziano la mancanza di logica della scelta politica di non sfruttare il... San Marino ha usato per la sua campagna vaccinale Sputnik V e(ANSA) - CHIETI, 15 MAG - Il sindaco di Chieti Diego Ferrara e la Giunta lanciano un appello a vaccinarsi contro il Covid-19 a ultra 80enni, ultra 70enni e ultra 60enni che non risultano ad oggi né pr ...Lo slittamento ai 42 giorni del richiamo ha portato un gruppo di cittadini a fare ricorso al Tar. E il sindacalista Francesco Iacovone ha iniziato una protesta ancora più dura ...