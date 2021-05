Servizi, Andreotti e Vaticano: la vera storia dietro Ben Hur (Di sabato 15 maggio 2021) “Ben-Hur è stato un colossal americano realizzato soprattutto da italiani, pure se nei titoli compaiono quasi esclusivamente nomi di attori e addetti ai lavori d’oltreoceano. storia e crediti del film che ha consacrato Cinecittà come Hollywood sul Tevere andrebbero finalmente riscritti con i nomi dei nostri connazionali che hanno avuto i meriti maggiori: da Giulio Andreotti a Maurizio Lodi-Fé, dal principe Alessandro Tasca di Cutò a mio padre Pietro Marra”. Ha memoria solida, tante foto e molti documenti originali della Metro-Goldwyn-Mayer Ferdinando Marra che all’epoca, tra il maggio 1958 e il gennaio 1959, quindicenne appassionato di cinema, trascurando per mesi gli studi, seguì suo padre sui set di ripresa e in particolare in quella straordinaria corsa delle quadrighe che rappresenta l’essenza memorabile dell’intera pellicola vincitrice di 11 Oscar. ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 maggio 2021) “Ben-Hur è stato un colossal americano realizzato soprattutto da italiani, pure se nei titoli compaiono quasi esclusivamente nomi di attori e addetti ai lavori d’oltreoceano.e crediti del film che ha consacrato Cinecittà come Hollywood sul Tevere andrebbero finalmente riscritti con i nomi dei nostri connazionali che hanno avuto i meriti maggiori: da Giulioa Maurizio Lodi-Fé, dal principe Alessandro Tasca di Cutò a mio padre Pietro Marra”. Ha memoria solida, tante foto e molti documenti originali della Metro-Goldwyn-Mayer Ferdinando Marra che all’epoca, tra il maggio 1958 e il gennaio 1959, quindicenne appassionato di cinema, trascurando per mesi gli studi, seguì suo padre sui set di ripresa e in particolare in quella straordinaria corsa delle quadrighe che rappresenta l’essenza memorabile dell’intera pellicola vincitrice di 11 Oscar. ...

