Palermo | verso la Juve Stabia | Lucca in forte dubbio e Rauti out | scalda i motori Saraniti

Il Palermo si prepara alla sfida di playoff contro la Juve Stabia di mercoledì pomeriggio.Sorrentino, il progetto dell'ex Palermo: "Ho un obiettivo, ecco la società che vorrei costruire"I rosanero affronteranno la compagine campana nella gara valida per il secondo turno degli spareggi di Serie C, per passare alle fasi nazionali però servirà necessariamente un successo. Vincere con diverse pedine fondamentali fuori non sarà di certo una passeggiata, infatti oltre a Lorenzo Lucca (fermo ormai da tempo) ha praticamente terminato la stagione Nicola Rauti. Quest'ultimo non ci sarà a Castellammare a causa dei tempi di recupero lunghi (3 settimane circa) mentre il bomber ha svolto lavoro differenziato e di conseguenza potrebbe non essere a disposizione.

