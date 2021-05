Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri va a caccia del terzo oro nel Team Event degli Europei 2021 (Di sabato 15 maggio 2021) Non accontentarsi mai e continuare a spingere. Gregorio Paltrinieri sarà nuovamente protagonista quest’oggi nel Team Event degli Europei 2021 di Nuoto di fondo. Il lago Lupa si è tinto d’azzurro grazie a Greg e agli altri atleti della Nazionale: 2 ori, 1 argento e 2 bronzi (5 medaglie) fanno della selezione del Bel Paese la migliore della rassegna in questa specialità. Paltrinieri ha in mente di dar seguito al suo percorso netto: terza gara e terzo oro. Le possibilità ci sono perché il quartetto (due donne e due uomini) è particolarmente forte. Al di là del carpigiano in grande forma in questa competizione, l’Italia punterà le proprie fiches su Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e Domenico ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Non accontentarsi mai e continuare a spingere.sarà nuovamente protagonista quest’oggi neldidi. Il lago Lupa si è tinto d’azzurro grazie a Greg e agli altri atleti della Nazionale: 2 ori, 1 argento e 2 bronzi (5 medaglie) fanno della selezione del Bel Paese la migliore della rassegna in questa specialità.ha in mente di dar seguito al suo percorso netto: terza gara eoro. Le possibilità ci sono perché il quartetto (due donne e due uomini) è particolarmente forte. Al di là del carpigiano in grande forma in questa competizione, l’Italia punterà le proprie fiches su Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e Domenico ...

