'Ndrangheta: rientra dalla Spagna in Italia latitante Romeo (Di sabato 15 maggio 2021) E' rientrato dalla Spagna ed è arrivato allo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino il latitante di 'Ndrangheta Giuseppe Romeo, classe 1986, scortato da personale del Servizio per la Cooperazione ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 15 maggio 2021) E'toed è arrivato allo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino ildi 'Giuseppe, classe 1986, scortato da personale del Servizio per la Cooperazione ...

Advertising

poliziadistato : Rientra dalla Spagna il latitante Giuseppe Romeo. Organizzava per la 'Ndrangheta traffici di cocaina in Europa (Bel… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: E' rientrato dalla Spagna ed è arrivato allo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino il latitante di 'ndrangheta Giuseppe Ro… - andrea_falivene : RT @Agenzia_Ansa: E' rientrato dalla Spagna ed è arrivato allo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino il latitante di 'ndrangheta Giuseppe Ro… - Agenzia_Ansa : E' rientrato dalla Spagna ed è arrivato allo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino il latitante di 'ndrangheta Giuse… - fisco24_info : 'Ndrangheta, rientra dalla Spagna in Italia il latitante Romeo: Era riuscito a sottrarsi alla cattura dal 2018, arr… -