Napoli, la Champions passa per Firenze: i precedenti al Franchi non sorridono agli azzurri (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Artemio Franchi domani alle ore 12.30 per la 37esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con torello e riscaldamento atletico. Successivamente lavoro finalizzato alla velocità e seduta tattica. Chiusura con esercitazioni su calci da fermo. Koulibaly ha svolto terapie e lavoro in palestra. Palestra anche per Lobotka. Sarà il confronto numero 142 tra Fiorentina e Napoli. E’ la 71esima edizione in casa viola. Questo il bilancio dei 70 precedenti al Franchi: 36 vittorie Fiorentina, 18 pareggi, 16 successi Napoli. Ultima vittoria del Napoli in trasferta ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilal Training Center. Glipreparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Artemiodomani alle ore 12.30 per la 37esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con torello e riscaldamento atletico. Successivamente lavoro finalizzato alla velocità e seduta tattica. Chiusura con esercitazioni su calci da fermo. Koulibaly ha svolto terapie e lavoro in palestra. Palestra anche per Lobotka. Sarà il confronto numero 142 tra Fiorentina e. E’ la 71esima edizione in casa viola. Questo il bilancio dei 70al: 36 vittorie Fiorentina, 18 pareggi, 16 successi. Ultima vittoria delin trasferta ...

