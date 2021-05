Menzogne e provocazioni. Il servizio di Anni 20 su Raidue è una vergogna

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 15 maggio 2021) Merita qualche fact checking ilandato in onda giovedì sera su Rai Due nella trasmissione20? In teoria si. Se si trattasse di giornalismo meriterebbe approfondimento e discussione visti i temi che solleva. Il cibo, la salute, l’economia, i diritti. E naturalmente l’Europa. Accusata di ogni male e nefandezza: dal “mangiare da schifo” al vino annacquato, dal lockdown alla crisi economica. Sulpubblico RAI è andato in onda il peggioredi informazione che io abbia mai visto. Una accozzaglia di vere e proprie, approssimazioni e luoghi comuni in salsa antieuropea con l’aggiunta die offese rivolte in maniera esplicita a omosessuali, rom, e a molti protagonisti della scena politica nazionale ed internazionale. Vera e propria propaganda ...