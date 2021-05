LIVE Sonego-Djokovic 3-6, Internazionali d’Italia in DIRETTA: il serbo si aggiudica il primo set (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI NADAL-OPELKA 6-3 primo SET Djokovic! Il serbo è stato pressoché impeccabile nel primo parziale che si aggiudica in 34 minuti. 40-15 Spinge Djokovic con il dritto: pressing incredibile del serbo che mette una pressione pazzesca su Sonego. 30-15 Ha risposto Sonego! Sbaglia Djokovic con il rovescio. 30-0 Nooo! Dopo un grande recupero, la smorzata di Sonego non esce dalle corde. 15-0 COMINCIA CON L’ACE Djokovic! 3-5. IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI Sonego! Adesso sta provando a variare le traiettorie dei suoi colpi l’azzurro, cercando di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI NADAL-OPELKA 6-3SET! Ilè stato pressoché impeccabile nelparziale che siin 34 minuti. 40-15 Spingecon il dritto: pressing incredibile delche mette una pressione pazzesca su. 30-15 Ha risposto! Sbagliacon il rovescio. 30-0 Nooo! Dopo un grande recupero, la smorzata dinon esce dalle corde. 15-0 COMINCIA CON L’ACE! 3-5. IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI! Adesso sta provando a variare le traiettorie dei suoi colpi l’azzurro, cercando di ...

