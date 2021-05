LIVE MotoGP, GP Francia in DIRETTA: dalle 9.55 le FP3. Orario qualifiche e guida TV8 (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.08 La terza sessione di prove libere scatterà alle 9.55 e durerà 45 minuti. 9.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle FP3 del GP di Francia di MotoGP. Orario TV8 DELLE qualifiche DI OGGI DEL GP DI Francia DI MotoGP (SABATO 15 MAGGIO) PROGRAMMA E ORARI FP3, FP4 E qualifiche DI OGGI PRESENTAZIONE qualifiche DI OGGI CON L’INCOGNITA PIOGGIA VIDEO VALENTINO ROSSI: “SEGNALI INCORAGGIANTI, HO PIU’ FIDUCIA DOPO I TEST” PROGRAMMA E TV DELLE qualifiche DI DOMANI FRANCESCO BAGNAIA ED UNA PARTENZA FALSA A LE MANS, COS’è SUCCESSO A PECCO? NIENTE PUBBLICO AL MUGELLO, GP D’ITALIA A PORTE CHIUSE LE DICHIARAZIONI ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.08 La terza sessione di prove libere scatterà alle 9.55 e durerà 45 minuti. 9.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelle FP3 del GP didiTV8 DELLEDI OGGI DEL GP DIDI(SABATO 15 MAGGIO) PROGRAMMA E ORARI FP3, FP4 EDI OGGI PRESENTAZIONEDI OGGI CON L’INCOGNITA PIOGGIA VIDEO VALENTINO ROSSI: “SEGNALI INCORAGGIANTI, HO PIU’ FIDUCIA DOPO I TEST” PROGRAMMA E TV DELLEDI DOMANI FRANCESCO BAGNAIA ED UNA PARTENZA FALSA A LE MANS, COS’è SUCCESSO A PECCO? NIENTE PUBBLICO AL MUGELLO, GP D’ITALIA A PORTE CHIUSE LE DICHIARAZIONI ...

Advertising

zazoomblog : DIRETTA MotoGP GP Francia LIVE: si parte con le FP3. Orario TV8 qualifiche - #DIRETTA #MotoGP #Francia #LIVE: - gponedotcom : LIVE FP3 MotoGP Le Mans: cronaca diretta minuto per minuto: Terza sessione di libere in Francia con gli occhi punt… - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Francia in DIRETTA: orario TV8 qualifiche. Valentino Rossi: 'Segnali incoraggianti' - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Francia in DIRETTA: Valentino Rossi sulla strada giusta. “Sono migliorato entro meglio in curva” -… - infoitsport : MotoGP, LIVE Bar Sport alle 21:00 - Zarco e Quartararo: francesi all'attacco -