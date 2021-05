Le relazioni transatlantiche si tingono di green. L’analisi di Manciulli e Casini (Di sabato 15 maggio 2021) L’impatto dei cambiamenti climatici sulla sicurezza è diventato, da tempo, sempre di più tema di forte interesse e importanza. Da anni numerosi studi e analisi segnalano infatti quanto il climate change abbia incidenza, direttamente e indirettamente, sulla sicurezza sia a livello globale che locale. Per questo affrontare questo tema diventa essenziale, avendo potenzialmente un impatto sempre più importante anche sulla stabilità economica e le relazioni tra stati. Oggi la consapevolezza crescente su questo versante ci porta a poterlo affrontare per la sua rilevanza strategica, viste le numerose fragilità emerse negli ultimi anni nei nostri sistemi socio-economici, le gravi emergenze ambientali verificatesi di recente e le possibili minacce di tipo asimmetrico che potrebbero emergere nelle aree più colpite dai cambiamenti climatici. Temi come l’ambiente e l’energia, ... Leggi su formiche (Di sabato 15 maggio 2021) L’impatto dei cambiamenti climatici sulla sicurezza è diventato, da tempo, sempre di più tema di forte interesse e importanza. Da anni numerosi studi e analisi segnalano infatti quanto il climate change abbia incidenza, direttamente e indirettamente, sulla sicurezza sia a livello globale che locale. Per questo affrontare questo tema diventa essenziale, avendo potenzialmente un impatto sempre più importante anche sulla stabilità economica e letra stati. Oggi la consapevolezza crescente su questo versante ci porta a poterlo affrontare per la sua rilevanza strategica, viste le numerose fragilità emerse negli ultimi anni nei nostri sistemi socio-economici, le gravi emergenze ambientali verificatesi di recente e le possibili minacce di tipo asimmetrico che potrebbero emergere nelle aree più colpite dai cambiamenti climatici. Temi come l’ambiente e l’energia, ...

Advertising

ItalyMFA : Min. @luigidimaio ha incontrato il suo omologo???? @GLandsbergis. In agenda: rel. bilaterali ????????, relazioni con Russ… - vasco97273 : RT @ItalyMFA: Min. @luigidimaio ha incontrato il suo omologo???? @GLandsbergis. In agenda: rel. bilaterali ????????, relazioni con Russia e Parte… - dangelo_luciana : RT @ItalyMFA: Min. @luigidimaio ha incontrato il suo omologo???? @GLandsbergis. In agenda: rel. bilaterali ????????, relazioni con Russia e Parte… - ECFRRoma : RT @arturo_varvelli: Le relazioni transatlantiche restano un problema per gli europei nonostante l'arrivo di #Biden. Gli italiani si fidano… - arturo_varvelli : Le relazioni transatlantiche restano un problema per gli europei nonostante l'arrivo di #Biden. Gli italiani si fid… -