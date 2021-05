La ragazza? Quella è una che preferisce farlo con tre ragazzi. Ciro segue la linea difensiva dei genitori (Di sabato 15 maggio 2021) Gli imputati per il presunto stupro di gruppo avvenuto in Sardegna nel 2019 tra cui Ciro Grillo affermano che l’idea di fare sesso di gruppo sarebbe stata della ragazza. Non fu uno stupro di gruppo ma un rapporto consensuale, ripetono gli imputati: Ciro Grillo ed i suoi tre amici negano ancora di aver spinto l’allora L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 15 maggio 2021) Gli imputati per il presunto stupro di gruppo avvenuto in Sardegna nel 2019 tra cuiGrillo affermano che l’idea di fare sesso di gruppo sarebbe stata della. Non fu uno stupro di gruppo ma un rapporto consensuale, ripetono gli imputati:Grillo ed i suoi tre amici negano ancora di aver spinto l’allora L'articolo proviene da Leggilo.org.

