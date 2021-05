Fungo nero colpisce alcuni guariti da Covid in India (Di sabato 15 maggio 2021) .L’India come è nel mezzo di un’ondata catastrofica di infezioni da Covid-19, ma sta affrontando una doppia crisi sanitaria: pericolose infezioni da funghi neri che si sviluppano nel cervello dei pazienti guariti. In genere, la mucormicosi è un’infezione estremamente rara causata quando la muffa attecchisce nel cervello, nei polmoni o nei seni di una persona, riferisce la BBC. Il sistema immunitario di una persona sana può in genere respingerlo, il Fungo patogeno è sorprendentemente comune, ma l’India sta ora assistendo a un’ondata di infezioni tra i pazienti Covid e i sopravvissuti, e i medici stanno lottando per salvare i pazienti dalla malattia e dal suo orribile tasso di mortalità del 50%. Stiamo già assistendo a circa 5 casi alla settimana, ha detto alla BBC Renuka Bradoo del ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 15 maggio 2021) .L’come è nel mezzo di un’ondata catastrofica di infezioni da-19, ma sta affrontando una doppia crisi sanitaria: pericolose infezioni da funghi neri che si sviluppano nel cervello dei pazienti. In genere, la mucormicosi è un’infezione estremamente rara causata quando la muffa attecchisce nel cervello, nei polmoni o nei seni di una persona, riferisce la BBC. Il sistema immunitario di una persona sana può in genere respingerlo, ilpatogeno è sorprendentemente comune, ma l’sta ora assistendo a un’ondata di infezioni tra i pazientie i sopravvissuti, e i medici stanno lottando per salvare i pazienti dalla malattia e dal suo orribile tasso di mortalità del 50%. Stiamo già assistendo a circa 5 casi alla settimana, ha detto alla BBC Renuka Bradoo del ...

