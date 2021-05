Fiorentina-Napoli, Iachini: “Commisso? Lo ringrazio, mi avrebbe confermato. Anche Gasperini…” (Di sabato 15 maggio 2021) "Le parole di Commisso? Per come sono fatto io il presidente non si commenta, si ascolta".Parola di Beppe Iachini. Il tecnico della Fiorentina, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, in programma domenica alle ore 12.30 allo Stadio "Artemio Franchi", ha detto la sua dopo le dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri dal presidente della Viola, Rocco Commisso. "Il fatto che abbia detto determinate cose mi può solo far piacere. Ha fatto capire quante difficoltà ci sono state, è stato sincero. Lo ringrazio e vado avanti col mio lavoro, consapevole di aver aiutato la Fiorentina", sono state le sue parole.SALVEZZA E FUTURO - "È stata difficile perchè non c'è stata continuità di lavoro, sono tornato dopo 5 mesi e ho ritrovato una ... Leggi su mediagol (Di sabato 15 maggio 2021) "Le parole di? Per come sono fatto io il presidente non si commenta, si ascolta".Parola di Beppe. Il tecnico della, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, in programma domenica alle ore 12.30 allo Stadio "Artemio Franchi", ha detto la sua dopo le dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri dal presidente della Viola, Rocco. "Il fatto che abbia detto determinate cose mi può solo far piacere. Ha fatto capire quante difficoltà ci sono state, è stato sincero. Loe vado avanti col mio lavoro, consapevole di aver aiutato la", sono state le sue parole.SALVEZZA E FUTURO - "È stata difficile perchè non c'è stata continuità di lavoro, sono tornato dopo 5 mesi e ho ritrovato una ...

Advertising

sscnapoli : ?? | #FiorentinaNapoli sarà diretta dall’arbitro Abisso di Palermo. ?? - Mediagol : #Fiorentina-#Napoli, Iachini: 'Commisso? Lo ringrazio, mi avrebbe confermato. Anche Gasperini...' - Rosario62444066 : @sscnapoli Prima di Fiorentina-Napoli ci sarà Juve-Inter... e già non ho dormito... mo l'arbitro ABISSO, che a guar… - 67calino : RT @acffiorentina: ?? Domenica alle 12.30 affrontiamo il Napoli! ?? Guarda la partita su @DAZN_IT: - FrancescoStai10 : RT @Francesclol: THREAD Preview tattica: Fiorentina-Napoli Via @TacticalPad Premesso che il Napoli, in questo momento, gioca un calcio s… -