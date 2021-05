Fiorentina, i convocati di Iachini per il Napoli (Di sabato 15 maggio 2021) L’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di campionato contro il Napoli. Portieri: Dragowski, Terracciano. Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Maxi Olivera, Pezzella, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Pulgar, Borja Valero, Eysseric. Attaccanti: Callejon, Kokorin, Kouamé, Montiel, Ribery, Vlahovic. FOTO: Sito Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) L’allenatore della, Beppe, ha diramato la lista deiin vista della gara di campionato contro il. Portieri: Dragowski, Terracciano. Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Maxi Olivera, Pezzella, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Pulgar, Borja Valero, Eysseric. Attaccanti: Callejon, Kokorin, Kouamé, Montiel, Ribery, Vlahovic. FOTO: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

