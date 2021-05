Estrazione SuperEnalotto di oggi | sabato 15 maggio 2021 | la combinazione vincente

(Di sabato 15 maggio 2021) In diretta a partire dalle ore 20 sul nostro giornale, l’con i numeri vincenti di, 15. Ecco anche una panoramica dei numeri ritardatari e frequenti Consueto appuntamento con la lotteria più amata dagli italiani. Sul nostro giornale, a partire dalle ore 20:00, potrete trovare ladell’ultima. A seguire, due panoramiche che riguardano i numeri più ritardatari e frequenti del gioco. Ecco ladeldi15Numeri: Numero Jolly: Numero Superstar: Il prossimo ...

14 Maggio 2021 21:59 - Danilo Loria Reggio Calabria, centrato un 5+1 all'del, il vincitore ha acquistato una quota di sistema portando a casa 10 mila euro Centrato un 5 + 1 da 679.682,03 euro nel concorso 56 deldell'11 Maggio 2021. ...La fortuna bacia la Puglia con tre '5' alda 22.801,13 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata registrata nella ...3 milioni di euro che saranno in palio nella prossimaEstrazioni del Lotto Superenalotto oggi in diretta: quali città sono state baciate dalla fortuna? Vediamo i numeri del 15 maggio ...Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i Numeri estratti del Lotto live e 10eLotto di oggi, sabato 15 maggio 2021, in tempo reale ...