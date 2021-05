Convocati Juve per la sfida all’Inter: la lista di Pirlo (Di sabato 15 maggio 2021) La Juve ospita questo pomeriggio l’Inter nel Derby d’Italia dell’Allianz Stadium. La lista del tecnico bianconero Andrea Pirlo Sono 22 i Convocati di Andrea Pirlo per il Derby d’Italia di questo pomeriggio alle 18 contro l‘Inter. A parte Frabotta, tutti a disposizione del tecnico della Juventus per la gara contro l’undici allenato dall’ex Antonio Conte. La lista completa di Pirlo. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral. Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski. Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Morata, Felix Correa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Laospita questo pomeriggio l’Inter nel Derby d’Italia dell’Allianz Stadium. Ladel tecnico bianconero AndreaSono 22 idi Andreaper il Derby d’Italia di questo pomeriggio alle 18 contro l‘Inter. A parte Frabotta, tutti a disposizione del tecnico dellantus per la gara contro l’undici allenato dall’ex Antonio Conte. Lacompleta di. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral. Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski. Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Morata, Felix Correa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

juve_magazine : JUVENTUS - I convocati di Pirlo per la sfida contro l'Inter: c'è anche Chiesa - sportli26181512 : Juve, i convocati di Pirlo per l'Inter: Andrea Pirlo ha annunciato la lista dei convocati per la gara contro...… - ilbianconerocom : Juve-Inter, i convocati UFFICIALI: ecco i giocatori a disposizione di Pirlo - gilnar76 : Convocati #Juve per l’Inter: l ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Convocati Juve per l'Inter: le scelte di Pirlo, c'è un'assenza - -