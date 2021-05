Calcio | Serie A | Roma-Lazio 2-0**

(Di sabato 15 maggio 2021), 15 mag. – (Adnkronos) – Labatte 2-0 lanell’anticipo serale della 37/a giornata diA disputato allo stadio Olimpico. A decidere il match le reti di Mkhitaryan al 42? e Pedro al 78?. Nel finale i biancocelesti restano anche in dieci per l’espulsione di Acerbi per doppia ammonizione all’88’. In classifica i laal 6° posto con 67 punti dicendo addio alle residue chance di qualificazione alla Champions League, mentre i giallorossi salgono a quota 61 consolidando la settima posizione, che qualifica alla Conference League. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ROMA - Finisce 2 - 0 il derby della capitale fra Roma e Lazio : vantaggio di Mkhitaryan al 42' e, nella ripresa, raddoppio di Pedro al 33'. Con questo risultato la i giallorossi allungano a +4 sul ...ROMA - Un lampo di Mkhitaryan nel primo tempo e una magia di Pedro nella ripresa regalano il derby alla Roma e tagliano fuori definitivamente la Lazio dalla corsa alla Champions League.