Bidello si porta a casa un computer | ' Tanto non lo usava nessuno' Condannato a due anni per furto

Advertising

FabioLiccardo3 : @gianluigibuffon mo che ti ritiri porta con te il “maestro” che a me sembra più un “bidello”. - SamueleStamato : @NobelPrize pagate un coglione da mutua,che porta scorreggie! Meglio la cocaina! Vaffanculo bidello dell'Accademia degli Spioni - SamueleStamato : @NobelPrize referente:tu sei come quei preti pedofili... Che confessano i peccati!Porta scorreggie ai tuoi vescov… - beinggaiaa : Ore 8.27 Il bidello si erige fuori dalla porta guardando l'orizzonte. Scorge l'allegra compagnia delle ritardatarie… -

Ultime Notizie dalla rete : Bidello porta

corriereadriatico.it

Solo tempo dopo è emerso il furto : i carabinieri, per tutt'altra questione, si erano portati a casa del. Quest'ultimo, spaventato dalle divise e memore del taccheggio commesso in precedenza, ...Ma l'incondizionato sostegno del noto rapper al Ddl cheil nome del deputato padovano, ... il cieco ed il sordo in "non vedente o non udente, ilin "operatore scolastico non docente", ...JESI - Aveva portato via dalla scuola dove lavorava come bidello un pc portatile che veniva utilizzato saltuariamente o in rare occasioni, tanto che nessuno dell’istituto si era ...Nei confronti di un bidello della scuola media Giulio Cesare, ora trasferito presso un altro plesso scolastico, è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Forlì per presunt ...