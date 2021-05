Baseball: in Serie A1 Collecchio al doppio successo sull’Oltretorrente (Di domenica 16 maggio 2021) Si è giocato oggi il primo doppio confronto della settimana in Serie A1 di Baseball. Il girone C, che comprende cinque squadre invece di quattro, è già partito la scorsa settimana e sta già delineandosi in alcune sue gerarchie, come quelle che mette in chiaro Collecchio contro l’Oltretorrente, un doubleheader dalle due facce. Nel primo incontro, infatti, nettissimo 15-1 a favore di Collecchio, fondamentalmente per merito di un big inning da 8 punti, il quinto. Protagonisti Mantovani con un doppio da 2 RBI, Manuel Joseph con un fuoricampo che ne vale 3, infine Pasotto, Benetti e Boschi con tre singoli. Il punteggio era già di 7-0 in quel momento, alla settima ripresa arriva la manifesta. Nel secondo match, invece, più equilibrio solo apparentemente, perché se il risultato è 4-2, nei ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Si è giocato oggi il primoconfronto della settimana inA1 di. Il girone C, che comprende cinque squadre invece di quattro, è già partito la scorsa settimana e sta già delineandosi in alcune sue gerarchie, come quelle che mette in chiarocontro l’Oltretorrente, un doubleheader dalle due facce. Nel primo incontro, infatti, nettissimo 15-1 a favore di, fondamentalmente per merito di un big inning da 8 punti, il quinto. Protagonisti Mantovani con unda 2 RBI, Manuel Joseph con un fuoricampo che ne vale 3, infine Pasotto, Benetti e Boschi con tre singoli. Il punteggio era già di 7-0 in quel momento, alla settima ripresa arriva la manifesta. Nel secondo match, invece, più equilibrio solo apparentemente, perché se il risultato è 4-2, nei ...

