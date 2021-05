Vivere durante la pandemia | perché prendersi del tempo per se stessi è importante

(Di venerdì 14 maggio 2021) Quante volte vi è capitato di leggere che la realtà derivata dalla situazione pandemica potrebbe giovare alla nostra psicologia? L’argomentazione più utilizzata è quella relativa al: meno ore spese nel traffico per raggiungere l’ufficio bilanciate da una maggior possibilità di interagire con le persone che vivono al nostro fianco ed attuare altre attività ammirevoli. La verità però, a livello empirico, è piuttosto differente. Proprioormai abituati a questa nuova realtà, rischiamo di finire in un vero e proprio loop, una nuova routine, senza riuscire a prenderci del vero e proprioper noi. Il concetto è piuttosto complicato e differente di persona in persona, ma purtroppo ciò che abbiamo affermato qualche riga fa altro non è che la realtà. Per nostra natura siamo infatti abituati a riempire la ...

Advertising

stecanza : Sono passato davanti a un asilo durante l'orario di uscita, e c'erano circa 20 madri e solo un padre. Ogni volta qu… - deotto_irene : VOGLIAMO FARLO USCIRE IL MERCH DI TUTTO IL TRASH CHE HA FATTO DURANTE L'EDIZIONE O DOBBIAMO CONTINUARE A VIVERE SUG… - InformatiVivere : #Francia: durante la notte la maggioranza trova un accordo sul passaporto sanitario... #passaporto #sanita… - giocarmon : *-* Al centro della sala è posta una statua di Zeus recuperata durante lavori agricoli del 1924-1926, fu rinvenuto… - miclucc : @andrewwagner @AOC Dovresti vivere un mese da palestinese....E poi ce la racconti... È come se definissi terroristi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vivere durante

Velvet Mag

Cose normali come una passeggiata in bici erano impensabili per lui all'ombra di Buckingham Palace: "La mia vita da reale era un mix tra il 'Truman Show' ein uno zoo" ha raccontatoil ...Abbiamo dimenticato il primato del dono - il primato del dono! -, codice sorgente delcomune.le fasi di ricostruzione seguite alle guerre, che nei secoli scorsi hanno devastato l'...Le Giornate FAI in Liguria contribuiranno alla rinascita di questo Paese. Ecco quali sono i luoghi da scorgere e la loro importanza.La patologia neurologica si può affrontare come una partita a scacchi, con strategia e determinazione. Come dimostrano i pazienti che hanno vissuto la diagnosi durante l’epidemia ...