Uomini e Donne, gravi accuse di 4 ex dame e partono querele: “Rissa sfiorata nei camerini, ci ha quasi investito con l’auto” (Di venerdì 14 maggio 2021) Io l’ho sempre detto che il Trono Over di Uomini e Donne negli ultimi anni ha asfaltato il classico sotto tutti i punti di vista. Le vagonate di trash, gli intrighi e le risate che regalano dame e cavalieri sono imparagonabili alle tiepide dinamiche dei tronisti. La protagonista di questo nuovo capitolo è Roberta Di Padua (già al centro di una grossa polemica legata alle accuse del suo ex Riccardo Guarnieri). Tutto è partito con una diretta di Veronica Ursida, Aurora Tropea e Maria Tona, durante la quale le Donne hanno mosso delle accuse alla loro “collega”. Un follower ha chiesto ad Aurora se è vero che Roberta ha tentato di picchiarla. La donna ha risposto di sì ed ha raccontato quello che sarebbe successo nel backstage di Uomini e Donne mesi fa. “Se ... Leggi su biccy (Di venerdì 14 maggio 2021) Io l’ho sempre detto che il Trono Over dinegli ultimi anni ha asfaltato il classico sotto tutti i punti di vista. Le vagonate di trash, gli intrighi e le risate che regalanoe cavalieri sono imparagonabili alle tiepide dinamiche dei tronisti. La protagonista di questo nuovo capitolo è Roberta Di Padua (già al centro di una grossa polemica legata alledel suo ex Riccardo Guarnieri). Tutto è partito con una diretta di Veronica Ursida, Aurora Tropea e Maria Tona, durante la quale lehanno mosso dellealla loro “collega”. Un follower ha chiesto ad Aurora se è vero che Roberta ha tentato di picchiarla. La donna ha risposto di sì ed ha raccontato quello che sarebbe successo nel backstage dimesi fa. “Se ...

Advertising

robertosaviano : Il ministro Lamorgese - in silenzio, senza indossare divise e senza clamore - ha completato l’opera di Minniti e… - 6000sardine : #Israele ha attaccato distruggendo intere abitazioni dove c’erano famiglie. 28, tra Donne, Uomini e 9 Bambini… - elenabonetti : Panel paritari tra donne e uomini significano una visione equa e vera della realtà. Per questo dal Dipartimento Par… - sabrina_rpll : sto piangendo ogni cavolo di volta che mi appare un video, vi prego uomini donne e bambini se siete di gaza, NON MO… - piergiuseppe2 : RT @robertosaviano: Il ministro Lamorgese - in silenzio, senza indossare divise e senza clamore - ha completato l’opera di Minniti e #Salvi… -