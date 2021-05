Turismo, siglato protocollo tra Regione e Anci: “Sostegno ai comuni per promozione unitaria” (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Regione Campania, con l’Assessorato alla semplificazione amministrativa e al Turismo per il tramite della Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo, e l’Anci Campania (in particolare, la struttura del Dipartimento Turismo e Cultura), hanno siglato un protocollo d’intesa con lo scopo di accompagnare e supportare i comuni nell’attuazione dei programmi finanziati con le risorse della linea di azione POC Campania 2014/2020 in maniera di Turismo. Nelle scorse annualità, dal 2016 al 2020, sono stati circa 800 gli eventi organizzati capillarmente su tutto il territorio regionale. Il protocollo ha a oggetto, proprio, forme di collaborazione utili all’accelerazione delle procedure ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLaCampania, con l’Assessorato alla semplificazione amministrativa e alper il tramite della Direzione Generale per le Politiche culturali e il, e l’Campania (in particolare, la struttura del Dipartimentoe Cultura), hannound’intesa con lo scopo di accompagnare e supportare inell’attuazione dei programmi finanziati con le risorse della linea di azione POC Campania 2014/2020 in maniera di. Nelle scorse annualità, dal 2016 al 2020, sono stati circa 800 gli eventi organizzati capillarmente su tutto il territorio regionale. Ilha a oggetto, proprio, forme di collaborazione utili all’accelerazione delle procedure ...

