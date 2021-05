Sonego-Rublev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali BNL d’Italia 2021 (Di venerdì 14 maggio 2021) Lorenzo Sonego e Andrej Rublev oggi sono opposti in occasione dei quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2021. Al Foro Italico va in scena una sfida che promette scintille tra l’ultimo azzurro rimasto in tabellone ed il talentuoso russo. Sonego è reduce da una splendida vittoria contro Thiem e non vuole smettere di stupire. Percorso più agevole per Rublev, che ha superato Struff e Bautista senza faticare particolarmente. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE IL MONTEPREMI La contesa tra Sonego e Rublev si svolge nella giornata odierna, venerdì 14 maggio, come quarto incontro sulla Grand Stand Arena non prima delle ore 19.00. Il match inizierà probabilmente con un consistente ritardo, considerando ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) Lorenzoe Andrejsono opposti in occasione dei quarti di finale degliBNL. Al Foro Italico va in scena una sfida che promette scintille tra l’ultimo azzurro rimasto in tabellone ed il talentuoso russo.è reduce da una splendida vittoria contro Thiem e non vuole smettere di stupire. Percorso più agevole per, che ha superato Struff e Bautista senza faticare particolarmente. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE IL MONTEPREMI La contesa trasi svolge nella giornata odierna, venerdì 14 maggio, come quarto incontro sulla Grand Stand Arena non prima delle ore 19.00. Il match inizierà probabilmente con un consistente ritardo, considerando ...

