Neo-melodici e criminalità | ecco la legge per sanzionarli

La Commissione Antimafia ha messo a punto una proposta di legge per sanzionare i neo-melodici. Molti di loro fanno inneggio alla criminalità Cantanti neo-melodici che dalla Campania alla Sicilia inneggiano a vari esponenti della malavita e della criminalità organizzata. Una processione del venerdì Santo che in provincia di Catania, qualche tempo fa, ha subito una deviazione per omaggiare un mafioso della zona. Vari accadimenti, in questi ultimi tempi, hanno fatto preoccupare deputati e senatori della Commissione Parlamentare Antimafia. Questi ultimi, infatti, hanno messo a punto una proposta di legge che modificherà l'articolo 414 del codice penale. Da oggi, si prevederà l'aggravante dell'istigazione o dell'apologia della mafia. La deputata del Movimento 5 Stelle Stefania ...

