Napoli | è morto Don Ciro il titolare dello storico locale La Focaccia a Chiaia

Advertising

antonellaa262 : Chiaia piange Don Ciro il titolare dello storico locale La Focaccia a Chiaia in vicoletto Belledonne. Era una tappa… - menadelgiudice1 : La Focaccia, è morto Don Ciro: la movida di Chiaia piange il suo pizzettaro - cricennamo : La Focaccia, è morto Don Ciro: la movida di Chiaia piange il suo pizzettaro - ciccionocera00s : @milan_morto Esattamente quello che faceva sarri con hysai a napoli per esempio - CarminePrimaver : #accaddeoggi Un anno fa moriva Ezio Bosso ... Un mio breve, semplice omaggio a questo sfortunato compositore e dir… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli morto

ilmattino.it

Saracinesche abbassate oggi, forse per la prima volta in quarant'anni, per La Focaccia : un luogo cult per i mondani di oggi e di ieri, che qui puntualmente si ritrovavano a tutte le ore di ogni ......di Barra del clan Aprea Quel che è certo è che nel quartiere della periferia orientale di... i figli di Raffaele Cuccaro, fratello di Angelo, che è, che si chiama Antonio. Poi c'è un ...POZZUOLI – Una mamma piange sulla fossa al Cimitero dov’è sepolto il feto del piccolo figlio morto e dopo essersi insospettita per aver trovato un mazzo di fiori freschi, si apposta e scopre che sulla ...Circumvesuviana ferma all'altezza di Pompei, questa mattina, 14 maggio, per un incendio divampato improvvisamente sul tetto. Si sarebbe trattato di un corto circuito alla linea aerea.