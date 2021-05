Lotito vede la soluzione: “Salernitana in A per rimanerci. Allestiremo squadra competitiva” (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Abbiamo portato la Salernitana nel calcio che conta e vogliamo rimanerci. Allestiremo una squadra competitiva. Aldilà della mia presenza”. Avesse avuto un microfono avrebbe parlato per mezz’ora. Claudio Lotito fa di necessità-virtù. Aspetta il suo turno. Appena la squadra si sottrae all’abbraccio metaforico delle migliaia e migliaia di salernitani assiepati aldilà della recinzione (le regole non hanno permesso l’afflusso sulle gradinate), va sul tetto. Guarda i tifosi e si lascia guardare. Ascolta i cori, cede ad un timido applauso. Ha tanto dentro, vorrebbe parlare ma – senza impianto audio – teme di non riuscire a farsi ascoltare. Allora alza il tono ma riesce a dire appena due frasi. Più tardi ai microfoni, invece, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Abbiamo portato lanel calcio che conta e vogliamouna. Aldilà della mia presenza”. Avesse avuto un microfono avrebbe parlato per mezz’ora. Claudiofa di necessità-virtù. Aspetta il suo turno. Appena lasi sottrae all’abbraccio metaforico delle migliaia e migliaia di salernitani assiepati aldilà della recinzione (le regole non hanno permesso l’afflusso sulle gradinate), va sul tetto. Guarda i tifosi e si lascia guardare. Ascolta i cori, cede ad un timido applauso. Ha tanto dentro, vorrebbe parlare ma – senza impianto audio – teme di non riuscire a farsi ascoltare. Allora alza il tono ma riesce a dire appena due frasi. Più tardi ai microfoni, invece, ...

Advertising

anteprima24 : ** #Lotito vede la soluzione: '#Salernitana in A per rimanerci. Allestiremo squadra competitiva' **… - despecialuan : @BiRaskolnikov Altra categoria pero questi 2, soprattutto Savic, rispetto a de paul.. Sono giocatori speciali, si v… - Alessan54995306 : @SabrinSabry Mo che lotito la venderà diventera la nuova atalanta tra un po sta a vedè......?? - Kin842364761 : @Chiariello_CS Sono un tifoso romanista ma con origini napoletane quindi seguo sempre con affetto il Napoli (tranne… - boborock55 : #Salernitana Ora #Lotito ha trenta giorni per fare il solito impiccio per risolvere il suo conflitto d'interesse e… -